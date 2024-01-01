Беспилотник ВСУ атаковал завод в Башкирии По предварительным данным, пострадавших нет Поделиться Твитнуть

фото: газета "Башкортостан"

Днём 9 мая беспилотник ВСУ атаковал нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават», расположенный в городе Салавате республики Башкортостан. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор республики Радий Хабиров.

По его словам, атака была зафиксирована в 13.00 по местному времени. Сотрудниками МЧС в небе был замечен БПЛА, затем на территории предприятия обнаружено задымление. Руководство завода доложило, что предприятие продолжает работу штатно.

На место инцидента выехали сотрудники экстренных служб. Как заявил Хабиров, «это была попытка опорочить наш праздник, но поддаваться провокациям мы не намерены. Всех ещё раз с Днём Победы!».

По данным издания Mash, местные жители слышали взрыв. В расположении канала имеется видео приближения дрона к территории предприятия.

Как пишет газета «Башкортостан», по предварительной информации, повреждения получила установка каталитического крекинга. Горение отсутствует, погибших и пострадавших нет.

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