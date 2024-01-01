Сотрудники компании ЛУКОЙЛ поздравили с Днём Победы ветеранов войны Прикамья Поделиться Твитнуть

Молодые специалисты и ветераны предприятия приняли участие в возложении цветов к мемориалу «Скорбящая»

Сергей Петровых

пресс-служба ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

Накануне Дня Победы сотрудники компании ЛУКОЙЛ в рамках акции «Гордимся вами и благодарим» передали более 1,2 тыс. подарочных наборов участникам войны и труженикам тыла из 21 муниципалитета Пермского края.

Добрая традиция поздравления ветеранов зародилась в 2002 году. С тех пор работники и руководители предприятия регулярно навещают фронтовиков, тружеников тыла и вдов погибших в Великой Отечественной войне. 7 мая слова признательности прозвучали для ветеранов Полазны и Добрянки: лукойловцы побывали в гостях у 102-летней участницы обороны блокадного Ленинграда Нины Яковлевны Вороновой и 101-летней Валентины Андреевны Балан, служившей в авиационном полку.

При поддержке компании ЛУКОЙЛ с 13 по 19 мая в Пермском крае пройдут гастроли театра «Гистрион». Постановку «История ветерана» (12+) смогут увидеть жители Уинского, Чернушинского, Осинского, Кунгурского, Пермского, Частинского, Добрянского, Октябрьского, Куединского, Еловского, Ординского и Очёрского округов. Спектакль посетят порядка 4 тыс. жителей региона. Вход свободный.

Помимо этого, благодаря нефтяникам с 2020 года в Прикамье реализуется проект «Имена Победы» (имена-победы.рф), в рамках которого создана отраслевая энциклопедия. В картотеке собрано более 1,3 тыс. фотографий и биографических справок фронтовиков-нефтяников и тружеников тыла. Миссия проекта – сохранить память и подчеркнуть значительный вклад работников нефтегазового сектора в достижение Победы.

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