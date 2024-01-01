В канун Дня Победы в Перми побывал ретропоезд «Эшелон Победы» Состав находился на железнодорожном вокзале города семь часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В преддверии Дня Победы на станции Пермь II побывал тематический ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы». Состав прибыл на железнодорожный вокзал в 10:00 и простоял у перрона до 17:00. Всё это время он был открыт для просмотра и посещения для всех желающих.

Жители Прикамья смогли побывать в восстановленной солдатской теплушке, осмотреть офицерский вагон, заглянуть в перевязочную и вагон-санпропускник. Все они использовались по назначению в годы Великой Отечественной войны и в тяжёлый период восстановления страны после военных лет.

Для просмотра были также доступны вагон-кухня, передвижная хлебопекарня и вагон с музейной выставкой «Дорога помогает победить» (0+), посвящённой истории эксплуатации поездов разного назначения в годы войны. А в специальном «Вагоне памяти» можно было рассмотреть фотопортреты фронтовиков.

На открытых железнодорожных платформах были выставлены образцы военной техники: танки, пушки и реактивные установки.

Из Перми «Эшелон Победы» отправился в Серов, куда прибудет 11 мая.

Константин Долгановский

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.