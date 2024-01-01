В Прикамье действуют мошенники, которые разработали схему на кампании по сдаче налоговых деклараций О злоумышленниках предупреждают в Роспотребнадзоре по региону Поделиться Твитнуть

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, в России начали действовать мошенники, которые отправляют на электронную почту граждан письма, выдавая себя за сотрудников налоговой службы и требуя представить декларацию по специальной ссылке. При переходе по ссылке потенциальную жертву просят ввести личные данные и реквизиты банковской карты (номер, имя и фамилию владельца карты, трехзначный код на оборотной стороне) якобы для идентификации налогоплательщика.

В ведомстве предупреждают, что эта мошенническая схема по сдаче налоговых деклараций представляет угрозу для большого числа людей и индивидуальных предпринимателей.

«С помощью мошеннического ресурса злоумышленники собирают данные банковской карты для хищения денег у человека, а полученные персональные данные могут использовать для новых случаев обмана жертвы», — отмечают в Роспотребнадзоре по региону.

Поэтому если на почту поступило подобное письмо, не нужно переходите по ссылкам в сообщении и не предоставлять личную и финансовую информацию: налоговые органы не рассылают электронные сообщения о задолженности с предложением оплатить ее онлайн.

Узнать о неуплаченных налогах, а также способах их оплаты можно с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика»

О том, какие сейчас есть наиболее распространенные мошеннические схемы, можно узнать на сайте Банка России.

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