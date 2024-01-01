В честь Года семьи для туристов Прикамья разработали программы отдыха с детьми Власти региона планируют сохранить турпоток, превышающий 1 млн человек Поделиться Твитнуть

В Год семьи туристический бизнес Прикамья подготовил для путешественников региона разнообразные программы отдыха с детьми. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

Как отметил в ходе заседания регионального правительства глава региона Дмитрий Махонин, по итогам прошлого года турпоток в Прикамье составил более 1 млн человек.

«Пермский край вошёл в топ-5 лидеров среди всех субъектов России по эффективности реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Важно эту тенденцию сохранять», – сказал губернатор.

По словам краевого министра по туризму Юлии Ветошкиной, чаще всего гости в регион приезжают в тёплое время года. С мая по сентябрь было зафиксировано свыше 600 тыс. туристских поездок, что на 17% больше по сравнению с 2022 годом. В этом сезоне власти Прикамья планируют сохранить тенденцию роста турпотока в регион.

Одним из направлений, которое может способствовать решению поставленной задачи, является семейный туризм. Это особенно актуально в текущем году, который был объявлен президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи.

Для отдыха всей семьёй в Пермском крае туроператором «Солана» будут организованы сплавы на два или три дня. Любителям активного отдыха предлагается совершить лодочные экскурсии от Хохловки до Карасье и Демидково вместе с туроператором «Белый камень». Например, предлагается путешествие по р. Усьве с посещением каменного города и Усьвинских столбов, а также сплав по р. Сылве от Сылвенска до Кочебахтино и др. Кроме этого, семьи могут отправиться в большой сплав на 10 дней по р. Чусовой по мотивам книги Алексея Иванова «Золото бунта» вместе с туроператором «Доступный Урал».

Отдельно региональные туроператоры разработали программы для самых юных членов семьи. Так, компания «Финист Трэвел» предлагает совершить путешествие «В мир детства, к игрушке», «В долину водопадов» или «В гости к Егорычу». Туроператор «Центр ТЭДИ» предлагает отправиться в «Звёздный путь», а также покажет юным исследователям, что «Дорога в космос начинается в Перми».

Найти «чёрное золото» – икру осетра в Пермском крае поможет туроператор «Пермский центр отдыха и туризма», также он расскажет о «Великих людях Пермской земли». Провести «Мистические выходные» и понять «Клад Ермака – это миф или реальность» можно будет с туроператором «КуМир». А туроператор «Мир экскурсий» в этом году запускает проект «Прогулки по Перми. Дети».

Юлия Ветошкина добавила, что с целью развития патриотического воспитания туроператорами по заказу организуются военно-патриотические экскурсии и туры по Пермскому краю для школьных групп.

Вся информация о летних активностях, событиях и путешествиях представлена на официальном туристическом портале Пермского края, в его мобильной версии, а также в социальных сетях Центра развития туризма. Проконсультироваться и узнать ещё больше новостей жители и гости региона могут, обратившись в туристские информационные центры, открытые в Перми, Добрянке, Березниках, Кудымкаре, Чердыни, Губахе, Лысьве, Кунгуре, Чайковском, Чусовом.

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