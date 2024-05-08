В День Победы в центре Перми изменится движение транспорта Часть изменений вводится с вечера 8 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В связи с празднованием Дня Победы в краевом центре будут внесены изменения в работу транспорта, в том числе общественного. Об этом предупредили в мэрии Перми.

Так, 9 мая на время подготовки, самого торжественного прохождения войск Пермского гарнизона и проведения культурно-массовых мероприятий закрывается движение всех видов транспорта по Октябрьской площади с 00:00 до 14:00. С 05:00 до 23:00 закрывается движение машин по ул. Ленина от ул. Борчанинова до ул. Крисанова.

Кроме того, 9 мая с 6:00 временно закрывается движение транспорта, в том числе и трамваев, по ул. Куйбышева (от ул. Петропавловской до ул. Пермской), пр. Комсомольскому (по чётной стороне от ул. Петропавловской до ул. Монастырской, без остановки движения по ул. Советской, а также по чётной и нечётной сторонам от ул. Петропавловской до ул. Краснова); по ул. Ленина (от ул. Борчанинова до ул. Газеты «Звезда»); по участкам улиц Пермской, Екатерининской, Луначарского, Пушкина (от ул. Куйбышева до ул. Газеты «Звезда»).

Движение трамваев на этих участках возобновится в 13:00, а движение личного транспорта – в 14:00.

Также будет временно закрыто движение транспорта 9 мая с 10 до 12 час. на период прохождения колонны участников по ул. Попова (от ул. Петропавловской до ул. Пермской), по ул. Борчанинова (от ул. Петропавловской до ул. Пермской).

Кроме того, на период подготовки и празднования Дня Победы будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта на ряде городских улиц. С их перечнем можно ознакомиться на сайте мэрии.

В администрации просят жителей и гостей города обратить внимание на изменения движения общественного транспорта. Так, 8 мая после 22:00 автобусные маршруты, следующие по пр. Комсомольскому, будут объезжать Октябрьскую площадь по улицам Ленина, Сибирской и Пушкина. Изменения коснутся маршрутов № 14, 33, 50, 60, 68 и 81. Маршрут № 51 будет следовать по улицам Ленина, Сибирской и Революции. Для автобусов № 10 и 41 конечной остановкой на этот период станет ул. Попова.

9 мая с 05.00 до 14.00 в связи с перекрытием ул. Ленина, а также пр. Комсомольского автобусы № 1, 3, 14, 19, 30, 32, 45, 55, 59, 68, 74, 77 и 81 будут следовать в объезд перекрываемого участка по ул. Революции. Автобус № 51 проследует в объезд по улицам Революции и Сибирской. Конечной остановкой маршрутов № 10 и 72 станет «Универсам», а для маршрутов № 41 и 60 – остановка «Улица Попова». Автобусы, следующие от Коммунального моста, будут курсировать по улицам Монастырской, Окулова и Крисанова (ограничения будут действовать до момента прохождения колонны).

Трамвайное движение по улицам Петропавловской и Ленина будет временно закрыто с 06.00 до 13.00. В этот период маршрут № 4 будет курсировать от Висима до "Велты», маршрут № 7 - от ВРЗ до Разгуляя.

Экскурсионный маршрут 300т 9 мая обслуживаться не будет.

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