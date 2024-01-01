Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В День города в Перми пройдёт парад трамваев Главные события праздника развернутся на набережной и на эспланаде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

События Дня России и Дня города в Перми состоятся в этом году 11 и 12 июня и будут посвящены Году семьи. Об этом на заседании правительства Пермского края 8 мая рассказала глава краевого минкульта Алла Платонова.

Среди необычных событий, запланированных в рамках Дня города, – парад трамваев, посвящённый 95-летию пермского трамвая.

Кроме того, впервые пройдёт семейный фестиваль «Энергия жизни» (0+), в рамках которого запланированы выступления творческих семей города и чествование многодетных семей.

События Дня города пройдут на эспланаде и набережной, ожидается более 500 тыс. посетителей. Более подробно программу праздника Алла Платонова пообещала презентовать несколько позже.

Другие культурные события лета тоже ориентированы на семейную тематику, в том числе фестиваль «Город встреч», программа которого тоже будет обнародована позже.

Краевой бал выпускников «Будущее здесь» (0+) запланирован на 27 июня. Он пройдёт на эспланаде и привлечёт более 5 тыс. участников – выпускников школ и колледжей, их учителей и родителей.





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