С 13 мая энергетики «Т Плюс» приступят к прекращению подачи отопления на объекты в Перми Поделиться Твитнуть

Отопительный период 2023/24 в Перми официально завершается с 13 мая. Соответствующее постановление № 335 от 02.05.2024 приняла администрация краевой столицы. Учитывая погодные условия, с этой даты энергетики «Т Плюс» будут выполнять мероприятия по прекращению подачи отопления и обеспечению горячего водоснабжения. Объекты социальной сферы – детские сады, школы, поликлиники и больницы – останутся на особом контроле на случай внезапного похолодания.

По окончании подачи отопления объекты генерации, насосные станции, малые котельные и ЦТП переводятся в летний режим работы. После этого специалисты энергокомпании приступают к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на механическую плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в районные администрации, УК и ТСЖ.

«В ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» в Перми проведут ремонты на четырёх ТЭЦ, проверят 2056 км тепловых сетей, а также оборудование 27 малых котельных, 10 насосных станций, 418 центральных тепловых пунктов. Благодаря этим мерам будет обеспечено стабильное теплоснабжение жителей», – отметил главный инженер Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Михаил Вепрёв.

В межсезонье энергетики планируют реконструкцию свыше 28 км новых трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в Перми. Работы пройдут как в центральной части краевой столицы, так и в отдалённых районах.

Для повышения энергоэффективности теплоснабжения будут смонтированы трубы в современной пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля повреждений. Наибольшие объёмы перекладок предусмотрены в м/р Закамск – 8,1 км трубопроводов. Новые тепломагистрали появятся на улицах Пихтовой, Газеты «Звезда», Мира, Адмирала Ушакова, Волгодонской, Новоржевской и др.

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