Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль будущих мам пройдёт в Пермском крае в сентябре Поделиться Твитнуть

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На заседании правительства Пермского края 8 мая краевой министр культуры Алла Платонова рассказала о главных событиях Года семьи в регионе. Среди них особое место займёт краевой фестиваль-конкурс будущих мам — уникальное событие, проходящее только в Пермском крае и не имеющее аналогов в других регионах России. Он состоится в этом году в шестой раз.

15 мая стартует заявочная кампания, на протяжении лета будет проходить кастинг, а финал состоится 25 сентября. По словам Аллы Платоновой, в прошлом году 80% участниц этого события готовились к рождению второго, третьего или даже четвёртого ребёнка.

Анкеты участниц можно заполнить в женских консультациях или онлайн.

Кроме того, 19 мая в Перми пройдёт одно из крупнейших беговых событий — полумарафон «Забег РФ», на котором ожидается около 5 тыс. участников. В рамках события предусмотрены необычные номинации для семей. Независимо от дистанции, на которую будут бежать участники, семьи могут претендовать на звание «Самой спортивной» (не менее двух членов семьи в забеге с хорошими результатами), «Самой креативной» (бег в необычных костюмах) и «Самой дружной» (активная группа поддержки родственников-болельщиков).

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