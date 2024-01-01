Покинули свои посты главы трёх следственных отделов Пермского края Ушли с должности руководители в Березниках, Соликамске и Александровске Поделиться Твитнуть

Руководители трех следственных отделов Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю подали в отставку. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.

Руководитель березниковского отдела СУ СКР капитан юстиции Евгений Харченко вышел на пенсию в начале мая. Он был назначен руководителем подразделения в 2023 году. До этого он также работал следователем по особо важным делам в березниковском отделе. По итогам 2021 года Харченко занял третье место в профессиональном конкурсе среди сотрудников СУ.

Исполняющий обязанности руководителя следственного отдела по городу Александровску лейтенант юстиции Алексей Карташев также вышел в отставку.

Покинул должность и руководитель следственного отдела в Соликамске подполковник юстиции Алексей Ситников.

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