Американского актёра Стивена Сигала пригласили на 100-летие Коми-Пермяцкого округа Ранее он побывал на инаугурации Владимира Путина Поделиться Твитнуть

Фото: ВК Ирины Ермаковой

От имени общественной организации «НАСМНОГО» актёр и продюсер Стивен Сигал получил приглашение на юбилей Коми-Пермяцкого округа. В феврале 2025 года Коми-округу исполняется 100 лет. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на руководителя общественной организации Ирину Ермакову.

«Немного вчерашнего. Пригласила Стивена Сигала на 100-летие Коми-Пермяцкого округа», — рассказала Ермакова, опубликовав фотографию с актёром на своей странице в социальных сетях.

Сигал участвовал в церемонии инаугурации президента Владимира Путина 7 мая в Кремле. При этом ранее он уже присутствовал на инаугурации российского президента в 2018 году и на Параде Победы на Красной площади.

Сейчас актёру 72 года, у него семеро детей от разных браков. Он гражданин США, но у него есть также гражданство России и Сербии (с 2016 года)

В декабре 2017 года полиция Лос-Анджелеса возбудила в отношении Сигала дело об изнасиловании. Позднее прокуратура Лос-Анджелеса также начала проверку по делу о сексуальных домогательствах со стороны актёра (на домогательства с его стороны пожаловались больше 10 женщин).

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