Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Летом в Пермском крае будут работать 115 кемпингов, глэмпингов и экоотелей Планируется аттестация 100 новых гидов-экскурсоводов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании правительства Пермского края 8 мая руководство региона обсудило ход подготовки к туристическому сезону 2024 года. Министр туризма Пермского края Юлия Ветошкина сообщила, что в 2023 году было открыто рекордное число новых некапитальных средств размещения туристов — 115 кемпингов, глэмпингов и экоотелей, и все они готовы работать в наступающем сезоне.

Юлия Ветошкина особо отметила глэмпинг «Панорамный» в посёлке Усьва, где можно с разместиться при посещении Усьвинских столбов и Каменного города; новые экодома на популярной базе отдыха «Раздолье» в селе Троица, а также четырёхзвёздочный экоотель «Ерёмичи» в Ильинском районе, где работает гастрономический ресторан и проводятся тематические мероприятия, связанные с гастро- и энотуризмом.





Кроме того, предприниматели обустроили за 2022-23 годы восемь новых пляжей на Каме и Сылве, на всех есть спортивные и детские площадки, работают кафе.





Проведена большая работа по аттестации гидов: на сегодняшний день в федеральном реестре гидов-экскурсоводов значится 158 профессионалов, работающих в Пермском крае. В наступившем году планируется аттестация ещё порядка 100 человек.

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