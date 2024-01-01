Филиал ПМУ поддержал акцию «Георгиевская ленточка» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

Филиал ПМУ АО «ОХК «Уралхим» присоединился к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Активисты Совета молодёжи предприятия в преддверии праздника раздают Георгиевские ленточки на проходной и в цехах предприятия. Символы памяти, связи поколений и воинской славы также были доставлены в профильные и подшефные учебные заведения — Краевой индустриальный техникум и пермскую школу №132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля.

Галина Крапивина, специалист отдела социального развития филиала ПМУ АО «ОХК «Уралхим», лидер Совета молодёжи предприятия:

День Победы — одно из главных событий в истории нашей страны. Неслучайно Георгиевские ленточки на предприятии вручают именно молодые сотрудники. Ведь это символ связи эпох, нить между поколением победителей, отдавших жизни за мир на земле, и молодёжью — будущим России.

Все предприятия «Уралхима» уже много лет поддерживают акцию «Георгиевская ленточка», приобретая и бесплатно распространяя среди жителей городов присутствия десятки тысяч символов Победы. В этом году в Перми и Березниках раздадут 20 тыс. лент.

Впервые «Георгиевские ленточки» появились на улицах российских городов в 2005 году, в канун 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Акция призвана объединить всех граждан независимо от возраста и социального статуса, чтобы с благодарностью вспомнить о великом подвиге нашей страны.

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