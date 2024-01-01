В апреле в Перми на 1,5% подешевели квартиры в новостройках Охлаждение рынка фиксируется во многих регионах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Анализ динамики стоимости квартир в новостройках за апрель 2024 года, который провели специалисты федерального портала «Мир квартир» по крупным городам страны, показывает, что прогнозируемое экспертами охлаждение рынка недвижимости набирает обороты.

Так, в апреле общая цена квартиры за месяц поднялась в цене в 33 городах России, а в 36 опустилась, ещё в одном городе осталась без изменений.

Больше всего подорожали квартиры в Севастополе (+5,4%), Липецке (+5%) и Новокузнецке (+5%). Сильнее всего новое жильё подешевело в Магнитогорске (–7,9%), Астрахани (–6,5%) и Нижнем Тагиле (–5,9%).

В Перми за месяц квартиры в новостройках потеряли в цене 1,5%, достигнув 6,5 млн руб.

В среднем по России новая квартира на конец апреля стоила 7 млн руб. (+0,1% к марту 2024 года).

За последние 12 месяцев новое жильё подорожало в 68 крупных городах РФ, кроме Грозного (–8,1%) и Сургута (–0,4%).

Заметнее всего выросли в цене квартиры в Махачкале (+57%), Новокузнецке (+53,3%), Набережных Челнах (+48,7%).

В Перми годовой рост стоимости жилья в новостройках составил 17,6%.

Средний рост по стране достиг 18,5%.

Замедление роста цен на новостройки вызвано уменьшением выдачи кредитов по льготным ипотечным программам. "Можно прогнозировать дальнейшее снижение цен на новостройки после 1 июля, когда выдача льготной ипотеки под 8% завершится», - считает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

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