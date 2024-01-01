С начала года в Пермском крае произошло 520 ДТП, в которых погибли 66 человек Среди них — два ребёнка Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

За четыре месяца 2024 года в Пермском крае зарегистрировано 520 ДТП, в результате которых 66 человек погибли и 624 человека получили ранения различной степени тяжести. По всем категориям дорожных аварий отмечается незначительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные озвучили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе пресс-конференции. Видеозапись опубликована ВКонтакте.

По словам заместителя начальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслава Кадочникова, среди всех ДТП 74 произошли с участием детей. В этих авариях два ребёнка погибли и 78 получили ранения. При этом 78% всех ДТП случились по вине водителей. Больше всего дорожных инцидентов зафиксировано в Перми: 35 аварий, в которых пострадали 37 детей.

«Самое резонансное ДТП, в котором погибли дети, случилось в Добрянском округе, где пьяный водитель выехал на полосу встречного движения, в результате чего погиб пассажир-ребёнок», — отметил Кадочников.

Чаще всего аварии происходили в Чайковском, Нытвенском и Краснокамском городских округах.

Кадочников также представил статистику по структуре детских ДТП: 42 аварии, где пострадали дети-пешеходы (рост 77%), 29 с детьми-пассажирами (рост 3,6%), 2 — с детьми-водителями и одно ДТП с ребёнком-велосипедистом.

Ведомство обеспокоено всплеском числа нетрезвых водителей-детей. С начала года таких было 19.

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