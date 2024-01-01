В Перми на неделю закроют проезд на части улицы Леонова Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермские тепловые сети проводят ремонт участка теплосети по ул. Космонавта Леонова в Индустриальном районе Перми. Мероприятия необходимы для надёжного теплоснабжения жителей, согласованы с администрацией города, Пермской дирекцией дорожного движения и ГИБДД Перми.

В связи с ремонтом теплосети с 8:00 11 мая до 23:00 18 мая закрывается проезд на двух участках ул. Леонова: от ул. Мира до ул. Нефтяников и от ул. Нефтяников до ул. Беляева.

Как отметили теплоэнергетики, проезд по ул. Нефтяников сохранится в обе стороны, также будет обеспечен подъезд жителей к домам. Водителям рекомендуется заранее выбирать маршрут движения.

Энергокомпания приносит жителям извинения за доставленные неудобства и напоминает, что ремонт теплосетевой инфраструктуры необходим для обеспечения стабильной подачи тепла и горячей воды жителям Перми.

Пермский филиал «Т Плюс»

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