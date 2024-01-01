В Прикамье оказали помощь 2-месячному ребёнку, оказавшемуся в больнице без родителей Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

В Верещагино двухмесячный младенец попал в стационар на время обследования. Его мать была в состоянии алкогольного опьянения, а отец в больнице, когда в семью пришли органы опеки. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на благотворительный фонд «Дедморозим».

На помощь ребёнку, попавшему в больницу, направили профессиональную няню. Она кормила малыша, следила за гигиеной и успокаивала во время процедур. Эта мера поддержи для детей Прикамья действует уже 10 лет благодаря проекту фонда «Больничные мамы».

Всего в семье восемь детей. Мать уже лишили прав на старших.

Проект направлен на помощь детям, оказавшимся в стационарах без родителей. Сейчас эта низовая инициатива стала государственной услугой. Как отмечают представители фонда, это первый такой случай в стране.

По словам основателя проекта Татьяны Добрыниной, запуск и развитие проекта стали возможны благодаря обычным пермякам, которые за эти годы пожертвовали на заботу о детях 30 млн руб.

«Именно их участие привело к тому, что с 2024 года забота распространилась на малышей, изъятых из семей, в больницах по всему Пермскому краю», — пояснила она.

Сейчас проект называется «Служба заботы». За время его существования помощь была оказана 1300 детям. Суммарное время работы — 357 тыс. часов, или более 40 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.