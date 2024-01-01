Чиновники в Пермском крае нарушали закон о защите конкуренции УФАС выдало предупреждение Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС усмотрело в действиях администрации Бардымского муниципального округа Прикамья признаки нарушения Закона о защите конкуренции.

Как рассказали в антимонопольном ведомстве, окружное управление капстроительства заключило в один день и на один и тот же срок восемь контрактов с ООО «Спектр» как с единственным поставщиком на выполнение работ по благоустройству фельдшерско-акушерских пунктов в деревнях Сюзянь и Новая Казанка. На эти цели из регионального бюджета была направлена субсидия в размере 2 млн руб.

В УФАС пришли к выводу, что заключение этих контрактов, по сути, образует единую сделку, искусственно раздробленную на несколько самостоятельных договоров.

Совокупная стоимость всех контрактов составила 2 млн руб., но при искусственном дроблении сделки каждый договор выходил на сумму не более 600 тыс. руб., что позволяло заказчику соблюсти формальные требования Закона о контрактной системе и избежать конкурентных процедур.

Антимонопольщики усмотрели в действиях чиновников создание преимуществ определённому участнику рынка, что противоречит Закону о защите конкуренции.

УКС Бардымского муниципального округа было выдано предупреждение. Власти обязаны принять меры по недопущению противоречащих Закону о защите конкуренции действий.

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