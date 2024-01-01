Ретропоезд на паровозной тяге «Эшелон Победы» прибудет в Пермь 8 мая Поделиться Твитнуть

РЖД

В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали о графике движения ретропоезда на паровозной тяге «Эшелон Победы». В 2024 году он будет курсировать с 8 по 21 мая и сделает остановки на восьми железнодорожных станциях Урала и Сибири.

Так, 8 мая состав прибудет на станцию Пермь II, где простоит с 10 до 17 часов. Далее, к 11 мая, поезд доберётся до Серова, 14 и 15 мая простоит в Екатеринбурге, 17 мая сделает остановку в Верхней Пышме. Далее в расписании Каменск-Уральский — 18 мая, Талица — 19 мая, Тюмень — 20 мая, Тобольск — 21 мая. На каждой станции будут организованы групповые экскурсии по вагонам-экспозициям.

В «Эшелоне Победы» будет представлен подвижной состав, эксплуатировавшийся в военное время и в первый послевоенный период. Это раритетные паровозы ЛВ-355 и Л-3111, солдатский вагон-теплушка, офицерский вагон, аптека-перевязочная, вагон-санпропускник, вагон-кухня, хлебопекарня.

На открытых железнодорожных платформах будут демонстрироваться образцы исторической военной техники: два легендарных танка Т-34-76 и Т-34-85 RUDY, зенитная пушка К-61, дивизионная пушка ЗИС-3, реактивная установка «Катюша». Также в экспозиции, посвящённой эвакуации промышленных предприятий с запада СССР на Урал, будут представлены станки довоенного и военного времени.

В одном из вагонов сформирована стендовая музейная выставка о воинских и военно-санитарных перевозках. В специальном «Вагоне памяти» размещены фотогалереи участников войны. Фотографии фронтовиков для этой экспозиции предоставили жители уральских городов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.