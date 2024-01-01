Двух жителей Перми осудят за незаконное хранение и сбыт оружия За преступление им грозит до 11 лет лишения свободы Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело в отношении двух жителей краевого центра. Они обвиняются в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В материалах дела сказано, что весной 2022 года обвиняемые привезли в Пермь незаконно приобретённые два автоматических пистолета «Стечкина» и патроны к ним. Один из соучастников купил ещё и взрывные устройства. Потом он продал их вместе с огнестрельным оружием и боеприпасами.

Злоумышленников задержали в ходе совместных мероприятий сотрудники УФСБ России по Пермскому краю, Свердловской области и центрального аппарата Федеральной службы безопасности. В ходе обысков у одного из обвиняемых изъяли пистолет и оставшиеся боеприпасы.

Напомним, за совершение данных преступлений виновные могут быть наказаны лишением свободы до 11 лет.

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