Энергетики «Т Плюс» завершают отопительный сезон в Чайковском и приступают к ремонту сетей Поделиться Твитнуть

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Отопительный сезон 2023/24 в городе Чайковском завершится 13 мая. Соответствующее постановление № 399 от 27 апреля 2024 года подписал глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов. Сразу же после этого стартует подготовка к следующему осенне-зимнему периоду.

Теплоисточник Чайковская ТЭЦ-18, котельные посёлков Марковский и Прикамский, две блочно-модульные котельные, районные насосные и ЦТП будут переведены в летний режим работы. На объектах теплоснабжающей инфраструктуры пройдут обязательные ремонты. В ходе подготовки к отопительному сезону энергетики Чайковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» проведут профилактику 239 км теплопроводов в Чайковском. Эти меры позволят стабильно обеспечивать горожан теплом и горячей водой будущей зимой.

В ходе подготовки к отопительному сезону 2024/25 в Чайковском теплоэнергетики планируют заменить свыше 3,5 км трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. В рамках концессионного соглашения между администрацией Чайковского городского округа и ПАО «Т Плюс» энергетики планируют переложить 12 участков тепловых сетей. Наиболее крупные объёмы обновления изношенных сетей предусмотрены в м/р Завокзальном – более 2 км теплосетей.

Одним из ключевых проектов этого лета станет повышение надёжности теплоснабжения м/р Заринского. Здесь пройдёт реконструкция глубоко расположенного подземного участка теплосети длиной 83 м, проходящего под автодорогой на шоссе Космонавтов. Также «Т Плюс» заменит часть тепломагистрали, от надёжной работы которой зависит теплоснабжение жителей микрорайонов Сайгатского, Уральского и Азинского.

Напомним, в начале 2023 года Чайковские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» заключили концессионное соглашение с администрацией Чайковского городского округа. Документ действует до 31 декабря 2040 года. По соглашению энергокомпания планирует провести замену 21 км тепловых сетей.

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