В юбилейном региональном конкурсе «Смотр строя – Парад Памяти» приняли участие более 600 человек Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми на площади перед памятником Уральскому добровольческому танковому корпусу прошёл региональный конкурс «Смотр строя – Парад Памяти». В этом году он состоялся в 10-й раз и был посвящён 79-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В строевом мастерстве соревновались 16 команд из кадетских школ и классов учебных заведений Перми, Нытвенского, Пермского, Кунгурского, Октябрьского, Уинского, Осинского, Добрянского, Чернушинского, Сивинского, Губахинского и Кочёвского округов. По площади торжественным маршем прошли более 600 участников – воспитанников суворовских училищ и кадетских классов школ региона.

Губернатор Пермского края, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Махонин поприветствовал участников конкурса и отметил, что строевая подготовка воспитывает патриотизм в молодых людях:

«Вы – настоящие патриоты и продолжатели славных кадетских и суворовских традиций. Уверен, что страна и родной регион могут положиться на каждого из вас, мы вами гордимся, – подчеркнул губернатор. – Конкурс проходит в преддверии 9 Мая, мы чтим память о наших предках и прославляем их героизм. Желаю всем участникам успехов в учёбе, а победителю – достойно представить Пермский край на всероссийских соревнованиях».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Первый заместитель секретаря реготделения «Единой России» Вячеслав Григорьев также обратился к кадетам.

«По сравнению с первыми смотрами, которые проходили 9-10 лет назад, число команд и участников конкурса выросло в разы. Сегодня «Смотр строя – Парад Памяти» является одним из самых значительных военно-патриотических событий для кадетов и суворовцев края. Смотр для них – это не только демонстрация строевых навыков и соревнование за право представлять край в Самаре. Это прикосновение к истории России и дань памяти подвигу воинов Великой Отечественной войны. Ребята, прошедшие сегодня строем по площади, являются достойными продолжателями героических воинских традиций нашей Родины», – сказал Вячеслав Григорьев.

Перед началом парадного прохождения состоялось возложение цветов к вечному огню и минута молчания в память о героях.

Юбилейный смотр-конкурс открыл постоянный участник парада – расчёт Пермского Суворовского военного училища, который демонстрировал своё строевое мастерство вне конкурса. Затем команды-участники конкурса приступили к смотру строя.

Оценивало слаженность прохождения расчётов и выполнение команд компетентное жюри. Помимо Вячеслава Григорьева, в состав жюри вошли участник СВО, врио руководителя Пермского регионального отделения «Молодой гвардии "Единой России» Леонид Новохатский, заместитель председателя Пермской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, капитан I ранга Андрей Гониченко и председатель ассоциации ветеранов специальной военной операции Пермского края Сергей Шуткин.

После прохождения всех команд жюри приступило к подсчёту баллов и определению победителя. В это время для участников конкурса организаторы и партнёры проекта провели показательные выступления Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф.В. Кузьмина войск нацгвардии Российской Федерации.

Наконец, жюри определило победителя смотра строя. Им стала команда Пермского президентского кадетского училища им. Героя России Ф.В. Кузьмина.

Все участники смотра-конкурса были награждены дипломами и ценными подарками.

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Напомним, в Пермском крае «Смотр строя – Парад Памяти» проводится с 2015 года по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке администрации губернатора Прикамья. За 10 лет существования конкурса в нём приняли участие более 4,5 тыс. воспитанников 20 кадетских школ и классов со всего Пермского края. Участники регионального смотра достойно представляли регион в Самаре, занимая призовые места. В 2023 году на Параде Памяти в Самаре Прикамье представляла команда школы № 36 им. полковника милиции Я.А. Вагина. Курсанты школы за торжественное прохождение на Параде Памяти были награждены памятными знаками.

В 2024 году «Смотр строя – Парад Памяти» реализуется в рамках конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». Партнёрами проекта стали Пермское президентское кадетское училище им. Героя России Ф.В. Кузьмина, Пермское Суворовское военное училище, Пермский кадетский корпус им. генералиссимуса А.В. Суворова, Пермский военный институт и Пермский институт федеральной службы исполнения наказаний. Поддержку проекту оказывает администрация губернатора Пермского края, администрация Перми и Дом офицеров Пермского гарнизона.

«Смотр строя – Парад Памяти» – региональный конкурс, победитель которого представляет Прикамье на Параде Памяти в Самаре. Парад Памяти – крупнейшее патриотическое событие Приволжского федерального округа. Оно проводится ежегодно 7 ноября в память о параде 1941 года в Куйбышеве (как тогда называлась Самара). С того памятного парада его участники сразу отправлялись на фронт. Парад проходил там, потому что в начале Великой Отечественной войны Куйбышев был запасной столицей Советского Союза.

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