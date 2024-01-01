Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми на театральную сцену выйдут лебеди-мужчины В майских показах «Лебединого озера» «чёрный» кордебалет станет мужским Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Художественный руководитель Пермского балета Алексей Мирошниченко, автор оригинальной версии «Лебединого озера» (6+), решил сделать майские показы спектакля экспериментальными: впервые в России в партиях чёрных лебедей на сцену выйдут танцовщики-мужчины.

Алексей Мирошниченко, художественный руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета:

— В апреле у балетной труппы театра была запланирована поездка в Китай. Выезд на гастроли всегда требует ограничения по количеству артистов. Выходило так, что в третьем акте набиралось всего три чёрных лебедя, хотя их должно быть восемь. Что делать? Ответ на поверхности: из мужского состава спектакля в третьем акте заняты только Зигфрид, Ротбарт, Бенно и четвёрка друзей принца. Я решил сделать партию чёрных лебедей мужской — из части артистов, что не выходят на сцену в третьем акте.

Оказалось, что мужчины-лебеди придают Ротбарту больший резонанс, появился другой смысл. В классических версиях «Лебединого озера» такого ещё никто не делал. Если задуматься, чем по пластике белые лебеди отличаются от чёрных? По большому счёту только цветом костюмов. Мужские же тела дали мне возможность сделать другую пластику, появилась мощь, более грозная сила, ощущение серьёзной опасности; драматический конфликт стал более явным, а не символическим, линия Ротбарта усилилась. На фоне мужчин-лебедей белые лебеди выглядят ещё более хрупкими, беззащитными и трогательными. Почему я раньше к этому не пришёл? Очевидно, что так и должно быть!

Андрей Чунтомов

Для новой восьмёрки «лебедей» Мирошниченко сочинил совершенно новую хореографию, а художник Татьяна Ногинова создала новые костюмы.

Необычные спектакли состоятся 7, 8 и 10 мая. Место представления тоже необычное: показы пройдут на сцене Театра-Театра.

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