В Пермском крае сын спас мать на пожаре Поделиться Твитнуть

В с. Бершеть Пермского края в ночь на 4 мая загорелись надворные постройки, баня и дом. О происшествии рассказали в ГУ МЧС по региону. На тушение было привлечено 20 огнеборцев и четыре единицы техники.

В ведомстве добавили, что ещё до приезда пожарных был спасён человек — сын ночью услышал странные звуки на кухне и разбудил мать. Оказалось, что не зря: к этому времени огонь уже охватил пристройку, пламя переходило на дом. Жильцы смогли вовремя эвакуироваться, никто не пострадал.

Общая площадь пожара составила 96 кв. м. Время ликвидации горения — 2 часа 27 минут.

Предварительной причина пожара названо нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты.

Проверочные мероприятия сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю ещё продолжаются.

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