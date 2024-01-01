В январе-феврале прибыль предприятий Прикамья составила 84,4 млрд рублей Это в 2,2 раза больше, чем год назад Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-феврале 2024 года организации Пермского края (без учёта субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций, бюджетных учреждений и организаций с численностью до 15 человек) получили положительный сальдированный финансовый результат в сумме 84,4 млрд руб. Это в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

В целом по региону 71,4% обследованных компаний завершили первые два месяца с прибылью в 89,1 млрд руб. Это на 99% выше уровня января-февраля 2023 года. Сумма убытка нерентабельных организаций уменьшилась на 22% и составила 4,8 млрд руб.

Организациями промпроизводства с начала года получен положительный сальдированный финансовый результат в сумме 72,9 млрд руб. Доля прибыльных промышленных компаний составила 68,7%, полученная ими прибыль достигла 76 млрд руб (это в 2,1 раза больше, чем в январе-феврале прошлого года).

В добыче полезных ископаемых положительный сальдированный финансовый результат вырос по сравнению с АППГ в 11,2 раза и составил 44,4 млрд руб.

Но самый заметный рост отмечен в производстве пищевых продуктов — там сальдированный результат увеличился в 15,6 раза.

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