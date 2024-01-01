В Перми без вести пропал 16-летний подросток Данила Зырянова ищут с 24 апреля Поделиться Твитнуть

В Перми ведутся поиски 16-летнего Данила Зырянова. Ориентировку о пропавшем школьнике в соцсети ВКонтакте разместили волонтёры поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Известно, что подросток ушёл из дома в школу на ул. Холмогорской 24 апреля, и с тех пор местонахождение его неизвестно.

Приметы Данила Зырянова: рост 165-170 см, худощавое телосложение, тёмно-русые волосы и карие глаза. Парень носит очки, есть усы. Подросток был одет в тёмные джинсы, черную кожаную куртку, черную панаму, на ногах были белые кроссовки.

В поисковом отряде просят подписчиков оказать информационную поддержку, сделать репост. Всю информацию о школьнике можно направлять по телефонам 204-49-04 или 102.

Ранее сообщалось, что 4 мая волонтёры будут прочёсывать лес в поисках пропавшей 24 апреля 49-летней жительницы Перми Светланы Масловой. В тот день она пошла на почту, а потом должна была встретиться с дочерью, но на встречу не пришла и перестала выходить на связь. Последний раз пропавшую видели возле АЗС у Чусовского моста.

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