Пермяков предупредили о мошенниках, рассылающих письма от имени приставов Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В различных регионах России зафиксированы случаи, когда мошенники рассылают жителям электронные письма от имени судебных приставов. Об этом жителей Прикамья проинформировали в полицейском главке.

В письмах сообщается, что у адресата образовалась задолженность, которую необходимо как можно быстрее погасить, иначе его банковские счета будут заблокированы. Для оплаты долга злоумышленники предлагают перейти по определенной ссылке, ввести свои платёжные данные и произвести оплату.

«Обращаем внимание, что к таким письмам необходимо относиться максимально бдительно и осторожно, — предупредили в пресс-службе ГУ МВД по Прикамью. — В случае, если подобное сообщение поступило, необходимо проверить информацию».

В полиции напомнили, как это сделать безопасно. Например, можно воспользоваться специальным сервисом «Банк данных исполнительных производств» на сайте ГУФССП. Также информацию о ходе исполнительного производства, если такое имеется, можно отслеживать на портале «Госуслуг» в личном кабинете.

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