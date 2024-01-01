В Пермском крае потушили пожар в нежилой деревне Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Вечером 3 мая удалось потушить пожар в заброшенной деревне Жганево Юсьвинского муниципального округа. Сотрудников МЧС вызвали жители соседнего населённого пункта, заметив дым. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит нежилой дом и трава. Общая площадь возгорания превысила 165 кв. м.

Ликвидировать горение удалось около 22 час. В ликвидации ЧП приняли участие шесть пожарных, было привлечено три единицы спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю устанавливают причины возникновения пожара. Они также обратились к населению с просьбой строго соблюдать требования пожарной безопасности при обращении с огнём в природной среде: при разведении костров, при приготовлении пищи, сжигании сухой травы и листвы.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».

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