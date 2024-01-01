Андрей Стрельцов «Амкар» в домашнем матче обыграл барнаульское «Динамо» Пермяки победили со счётом 3:1 Поделиться Твитнуть

Пермский футбольный клуб «Амкар» в пятницу,3 мая, провёл встречу четвёртого тура первенства среди команд четвёртой группы Дивизиона Б Второй Лиги. Соперником пермяков стал динамовский клуб из Барнаула. Поединок завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

В самом начале встречи у пермяков отличился Алекс Раджабов, и ещё до перерыва сумел оформить дубль Илья Юрченко. Гости же отквитали один гол ближе к концу матча.

«Матч получился хорошим. Радует, что футболисты воплощают на поле то, к чему мы упорно готовимся на тренировках. Победа — это всегда приятно, но надо двигаться дальше», — прокомментировал после матча ход встречи главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко.

Напомним, накануне стало известно, что экспертно-судейская комиссия Российского судебного союза временно отстранила от работы главного судью Виктора Синякова и первого помощника судьи Илью Довольнова, которые обслуживали матч «Амкара» и казанского «Сокола» 19 апреля. Комиссия посчитала, что они допустили ошибки, которые повлияли на результат встречи: пермяки в этом матче проиграли со счётом 1:2. Речь шла о неправильно назначенном пенальти в ворота «красно-чёрных», а также о не назначенном одиннадцатиметровом в ворота «Сокола».

Следующий поединок пермский футбольный клуб проведёт 11 мая в Нижнем Новгороде. Его соперником будет «ПАРИ НН-2».

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