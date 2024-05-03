На Всероссийском венчурном форуме представили меры поддержки студенческих стартапов в Прикамье Одной из площадок для развития технологического бизнеса в регионе станет кампус «Будущее Пармы» Поделиться Твитнуть

Фото: Межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы»

В Казани состоялся XVIII Всероссийский венчурный форум. В течение двух дней участники обсуждали корпоративные инновации, методики коммерциализации и управления интеллектуальной собственностью, меры поддержки студенческих инициатив. Центральным мероприятием стало пленарное заседание «Технологическое предпринимательство: пространство высших компетенций».

В качестве эксперта на нём выступил и.о. директора Регионального института непрерывного образования ПГНИУ Михаил Мухин. Он представил доклад об экосистеме технологического предпринимательства в Пермском крае, познакомил присутствующих с региональной спецификой реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», отметил значимость и востребованность существующих инструментов государственной поддержки технологических проектов студентов.

«Регионы, развивающие высокотехнологичный сектор экономики, видят огромный потенциал в студенческой науке и студенческом технологическом предпринимательстве. Студенты уже сегодня успешно превращают свои научные проекты и идеи в реальные продукты благодаря грантовым конкурсам, акселерационным программам, проекту «Студенческий стартап» и стартап-студиям», — отметил Михаил Мухин.

Эксперт обратил внимание на то, что в некоторых значимых инициативах развития техпреда Пермский край является лидером. Пример тому — Центр компетенций НТИ «Фотоника», НОЦ «Рациональное недропользование», передовая инженерная школа политехнического университета. Кроме того, тема технологического предпринимательства уже выделяется в качестве ключевой в создаваемом межвузовском кампусе «Будущее Пармы».

По мнению Михаила Мухина, кампус станет объединяющим элементом экосистемы и новой точкой притяжения для талантливой молодёжи, что в полной мере соответствует сути проекта «Создание сети современных кампусов», реализуемого по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина.

Фото: Межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы»

Благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в Пермском крае создается межвузовский кампус мирового уровня «Будущее Пармы». Кампус будет расположен в правобережной части Перми на территории площадью более 20 га. В нём разместятся учебно-лабораторные пространства, современный технопарк, спортивный и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, конгресс-холл и жилые кварталы с гостиничным комплексом для учащихся и преподавателей на 5 тыс. мест. Общая площадь объектов строительства составит более 160 тыс. кв. метров.

Научная инфраструктура кампуса позволит талантливой молодёжи региона заниматься исследовательской деятельностью и фундаментальной наукой в инновационных лабораториях, внедрять разработки в производственные процессы промышленных предприятий региона. Строительные работы на объекте планируется начать во втором полугодии 2024 года.

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