В Перми подвели итоги олимпиады для абитуриентов ПНИПУ Поделиться Твитнуть

На фотографии – Максим Василенко, единственный победитель из Перми

Сергей Петровых

В Перми прошла олимпиада для абитуриентов Пермского национального исследовательского политехнического университета. Мероприятие было организовано при поддержке министерства образования и науки Пермского края и компании ЛУКОЙЛ. В ней приняли участие школьники из более 20 субъектов страны от Калининграда до Салехарда.

Межрегиональная олимпиада по физике и математике помогает раскрыть потенциал и увеличить шансы будущих абитуриентов на поступление в вуз. 10 победителей получат дополнительные 10 баллов при поступлении на горно-нефтяной факультет Пермского политеха, где образовательный маршрут выстроен с учётом современных требований к специалистам нефтегазовой отрасли. С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

Благодаря сотрудничеству ПНИПУ с компанией ЛУКОЙЛ в вузе организовано практико-ориентированное обучение нефтегазовым специальностям с применением цифровых технологий, использующихся на производстве. В 2020 году состоялся первый набор в корпоративную группу ЛУКОЙЛ. Обучаясь в ней, за академические успехи студенты получают именные стипендии, поддержка предусмотрена и для первокурсников с высокими результатами ЕГЭ. Также в феврале состоялось открытие филиала Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме.

«Я участвовал и победил в олимпиаде, а сейчас учусь в корпоративной группе ЛУКОЙЛ по специальности «Нефтегазовые техника и технологии». После получения диплома у меня не возникнет вопроса с трудоустройством, потому что я заключил договор с предприятием «ЛУКОЙЛ-Пермь». Мы регулярно выезжаем на нефтепромыслы, учимся моделировать технологические процессы, знакомимся с корпоративной культурой. И это полное погружение в профессию!» – рассказал Максим Углев, студент второго курса Пермского политеха.

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