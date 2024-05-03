Зарина Ситдикова В Звёздном простились с погибшим на СВО артиллеристом из Пермского края Поделиться Твитнуть

В ЗАТО Звёздном состоялись похороны 24-летнего Дениса Ярушина, который погиб при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в официальной группе городского округа ВКонтакте.

Церемония прощания с бойцом прошла во Дворце культуры. На ней присутствовали родные, друзья и сослуживцы.

Как рассказали в администрации, Денис Ярушин родился и вырос в Звёздном, по окончании школы он отучился на автомеханика, после чего был призван в армию. Служба уроженца Прикамья проходила на Дальнем Востоке. Будучи солдатом, он принял решение подписать контракт с Минобороны.

Через три года Денис Ярушин вернулся домой в звании гвардии сержанта и должности командира машины реактивной артиллерии. Сначала он трудоустроился на Юговский комбинат молочных продуктов, а потом перешёл на работу в ООО «Пермметал».

Весной 2023 года прикамец принял решение вернуться в ряды Вооружённых сил РФ. Он заключил контракт и отправился в зону проведения СВО. Денис Ярушин трагически погиб 9 апреля в д. Кринки Херсонской области. За отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга он посмертно был награждён Орденом Мужества.

Как сообщал «Новый компаньон», 4 мая в Оханском культурно-досуговом центре простятся с другим бойцом из Прикамья, который погиб в ходе СВО.

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