В Перми вынесли приговор организаторам незаконной миграции Их осудили на разные сроки в колонии и оштрафовали Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих мужчин и женщины. Их признали виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ — Организация незаконной миграции в составе организованной группы.

Как установил суд, с 2018 года по март 2022 года двое мужчин и одна женщина объединились в преступную группу, чтобы заниматься организацией незаконной миграции на территории России. В нарушение закона они изготавливали фиктивные документы о результатах сдачи соответствующего экзамена по русскому языку.

С использованием поддельных сертификатов на миграционный учёт в Перми было поставлено не менее 54 иностранных граждан.

С учётом позиции гособвинения суд назначил мужчинам наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. каждому. Женщину осудили на три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и штрафом в 200 тыс. руб.

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