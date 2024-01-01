Зарина Ситдикова В Пермском крае от укусов клещей пострадало более 400 детей Общее количество случаев присасывания паразитов в регионе превысило 1,3 тысячи Поделиться Твитнуть

С начала сезона в медучреждения Прикамья по причине укусов клещей обратилось 1320 человек, включая 461 ребёнка. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Пермскому краю.

По данным ведомства на 2 мая, в лидерах по клещевой активности — шесть муниципальных образований. Это Пермский, Добрянский, Краснокамский, Кунгурский, Кудымкарский и Карагайский округа. В этих территориях зафиксировано больше всего обращений жителей.

Результаты лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, показывают, что в 40,4% случаев паразиты инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, в 2,5% —моноцитарным эрлихиозом человека и в 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека. Клещевой вирусный энцефалит обнаружен у 0,8% членистоногих, которые исследовали специалисты.

Напомним, в этом году первой жертвой клеща в Пермском крае стал житель частного сектора города Лысьвы. Случай присасывания был зафиксирован в начале апреля.

В прошлом году от укусов клещей в Прикамье пострадали 15,6 тыс. человек, из которых 2,9 тыс. — дети. В регионе было зарегистрировано 70 случаев клещевого энцефалита (один из них — с летальным исходом), каждый пятый заболевший остался инвалидом.

В Роспотребназдоре призывают жителей Пермского края не забывать о профилактике заражения инфекциями, переносчиками которых являются клещи. В ведомстве настоятельно рекомендуют соблюдать меры предосторожности.

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