Президент России наградил двух пермяков Указ подписан 2 мая Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Указом от 2 мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством 3-й степени» научного руководителя Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН, академика Российской академии наук, доктора технических наук, профессора Валерия Матвеенко. Ученого из Перми отметили «за большой вклад в развитие науки и многолетнюю плодотворную деятельность». Документ опубликован на сайте Кремля.

Валерий Матвеенко родился 9 февраля 1948 года в Кизеле Пермской области. В 1972 году окончил Пермский политехнический институт (кафедра «Динамика и прочность машин»). Основная научная деятельность с 1972 года связана с Институтом механики сплошных сред, который с 2014 года стал филиалом Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН. Область научных интересов Матвеенко — механика деформируемого твёрдого тела. Автор более 250 научных публикаций. Под его руководством подготовлено 16 кандидатов наук.

Тем же указом доценту кафедры «Режиссура театрализованных представлений» Пермского государственного института культуры Павлу Волегову было почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.