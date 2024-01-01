В связи с репетицией Парада Победы 4 мая в Перми перекроют улицы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В связи с репетицией парада войск Пермского гарнизона, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, 4 мая изменится движение общественного транспорта.

В субботу с 10:00 до 15:00 вводится запрет на движение по пр. Комсомольскому (от ул. Монастырской до ул. Пушкина), а также по улицам Екатерининской и Луначарского (от ул. Газеты «Звезда» до ул. Куйбышева)

Автобусы №10 и 41 будут укорочены до остановки «Улица Попова», автобусы №50 и 51 будут следовать в объезд по улицам Пушкина, Сибирской и Ленина, автобусы №60 и 81 пустят по улицам Попова, Пушкина и пр. Комсомольскому, автобусы маршрутов №14, 33 и 68 проследуют по улицам Ленина и Сибирской. Автобусы №300т не будет работать.

Трамваи будут следовать без изменений с приостановкой на время прохождения колонны.

Ещё одна репетиция с таким же перекрытием движения состоится 7 мая, только пройдёт она в вечернее время с 19 до 23 часов.

До 10 мая автобусы маршрутов №10 и 41 в связи с монтажом сцены на Октябрьской площади будут совершать посадку и высадку пассажиров на временном остановочном пункте на чётной стороне пр. Комсомольского в районе дома №34.





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