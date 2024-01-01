Зарина Ситдикова В Прикамье врачи впервые установили пациенту имплантируемый кардиомонитор Устройство поможет диагностировать причины редкого заболевания Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

Врачи Пермского клинического кардиологического диспансера успешно провели первую в регионе операцию по имплантации кардиомонитора, который будет непрерывно фиксировать ЭКГ пациента с редкой патологией. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, это недавно появившаяся в мире методика, которая нацелена на длительную фиксацию сердечных импульсов. Пациент будет ходить с этим устройством от трёх до пяти лет. За это время на основании данных кардиомонитора аритмологи смогут исследовать работу сердечно-сосудистой системы человека и понять причину отклонений.

Дополнительно пациенту выдан специальный пульт, с помощью которого он после приступа будет делать запись ЭКГ.

«Имплантируемый кардиомонитор позволяет фиксировать… в том числе скрытые виды аритмий, которые с помощью традиционных методик диагностики выявить практически невозможно. Кроме того, это устройство совместимо с МРТ, и неврологи могут параллельно проводить необходимые виды диагностики», – пояснил аритмолог кардиодиспансера Алексей Мальцев.

Как отметил главврач клиники Кирилл Прохоров, в медучреждении накоплен большой лечебно-диагностический опыт борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, широко используются высокие технологии. Но практика показывает, что встречается патология, для диагностики и лечения которой стандартные методы не подходят.

Специально для таких особых случаев в больнице решили освоить новую процедуру, которую сегодня выполняют лишь 2-3 клиники в России.

«Мы специально для пациента приобрели имплантируемый кардиомонитор, врачи прошли обучение методике, что позволило успешно ее реализовать в стенах кардиодиспансера», – отметил Кирилл Прохоров.

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