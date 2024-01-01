Зарина Ситдикова В Перми запускается проект по ночной регистрации брака Стать законными супругами можно в канун Дня города Поделиться Твитнуть

В Перми в рамках празднования Дня города запускается новый проект «Свадебная ночь» (16+). Об этом сообщается на странице управления ЗАГС ВКонтакте.

Как пояснили в ведомстве, церемонии бракосочетания пройдут в период с 22:00 до 24:00 11 июня. Местом выездной регистрации станет сквер им. Татищева.

По данным управления ЗАГС, для молодожёнов будут подготовлены интересные и необычные сюрпризы. Заявление на нестандартную церемонию в особенное время и непривычном месте необходимо подать в Мотовилихинский отдел (ул. Уральская, 111) до 8 мая включительно. Для этого нужно прийти на личный приём.

Возможность стать участником нового проекта есть и у тех, кто уже подал заявление на регистрацию брака. Управление ЗАГС готово перенести дату торжественной церемонии. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 210–12–28.

Напомним, в год 290-летия Перми в городе была заложена новая традиция: встречать день рождения города у памятника его основателю Василию Татищеву. С тех пор ежегодно в ночь с 11 на 12 июня в м/р Разгуляй проходят праздники, на которых гостей угощают квасом и калачами.

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