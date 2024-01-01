На Строгановскую премию подано 90 заявок Это один из самых высоких результатов за последние годы Поделиться Твитнуть

фото: Пермское землячество

На сайте Пермского землячества 30 апреля завершился приём заявок на Строгановскую премию. В этом году было получено 90 заявок, что является самым высоким показателем за последние годы.

Заявки распределились следующим образом:

— 16 заявок подано в номинации «За честь и достоинство»;

— 18 — «Общественная деятельность»;

— 10 — «Экономика и управление»;

— 12 — «Наука и техника»;

— 24 — «Культура и сохранение исторического наследия Прикамья»;

— и 10 заявок в номинации «Спорт».

В середине мая пройдёт заседание отборочной комиссии, на котором определят по три претендента в каждой номинации. Данное решение, а также именя победителя общественного голосования среди всех номинаций объявят на специальной пресс-конференции в Перми и опубликуют на сайте Пермского землячества.

Имена лауреатов будут названы на 20-м съезде Пермского землячества и церемонии вручения Строгановской премии в Москве 21 июня 2024 года.

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