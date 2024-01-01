Скончалась председатель Мотовилихинского районного суда Перми в отставке Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В понедельник, 29 апреля, скончалась председатель Мотовилихинского районного суда Перми в отставке Тамара Морозова. Об этом сообщили в пресс-сулжбе суда и выразили глубокие соболезнования родным и близким Тамары Никитичны в связи с её уходом из жизни.

Тамара Никитична Морозова родилась в 1934 году, высшее юридическое образование получила, окончив юридический факультет Пермского государственного университета им. Горького. Свою трудовую деятельность она начала с должности адвоката в Пермской областной коллегии адвокатов. В 1968 году Морозову избрали народным судьёй Мотовилихинского районного народного суда Перми. В 1984 году она стала председателем суда, в 1989 году ушла в отставку.

Ранее сообщалось, что в Перми скончался заслуженный артист России Анатолий Нагогин. Он выступал на сцене Пермского академического Театра-Театра с 1971 года. Коллеги Анатолия Нагогина выразили слова скорби и глубокие соболезнования его родным и близким.

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