Заксобрание рассмотрит Стратегию социально-экономического развития Прикамья до 2035 года Документ внёс в парламент губернатор Дмитрий Махонин Поделиться Твитнуть

Губернатор Дмитрий Махонин внёс в Законодательное собрание Пермского края один из главных документов региона Стратегию социально-экономического развития Прикамья до 2035 года. Об этом Махонин сообщил в своём тг-канале.

Напомним, предыдущая стратегия разрабатывалась ещё в 2011 году.

«За это время экономическая ситуация в мире сильно поменялась, перед регионом и страной теперь стоят новые вызовы, — написал губернатор. — Провели большую научно-исследовательскую работу, чтобы определить основные направления, по которым будем развиваться. Их шесть: диверсификация базовых секторов экономики, креативная экономика, зеленая экономика, туризм и индустрия гостеприимства, человеческий капитал и пространственное развитие. Именно через эти сферы будем раскрывать имеющийся потенциал региона и в итоге повышать качество жизни».

По каждому из направлений региональные власти сформируют отдельный план мероприятий, чтобы связать Стратегию с конкретными шагами по развитию региона.

«Рассчитываем, что это позволит ежегодно расти реальным доходам прикамцев, занятости, объёмам ввода жилья, туристическому потоку и многим другим сферам, которые позитивно влияют на нашу экономику, рост доходов бюджета», — добавил Дмитрий Махонин.

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