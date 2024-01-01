В «Азоте» состоялся конкурс наставников Поделиться Твитнуть

Пресс-служба АО «ОХК «Уралхим»

В филиале «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подведены итоги традиционного конкурса «Лучший наставник».

В соревнованиях приняли участие 10 работников. Конкурс состоял из трёх этапов: на первом ученики оценивали профессиональные качества своих кураторов, на втором— «Мастер-класс» — каждый конкурсант провёл открытый урок со стажёром, третий этап — «Портрет наставника» — включал рассказ участника о себе в творческой форме.

Все три этапа оценивал заводской совет наставников. В результате были выбраны пять лучших конкурсантов. Ими стали Евгений Епишин, начальник смены производства аммиака агрегата аммиака №1, Ольга Гурьянова, начальник смены цеха очистки стоков, Игорь Красильников, мастер по ремонту электрооборудования электроремонтного цеха, Наталья Миллер, начальник смены цеха переработки газов, и Анна Наговицына, лаборант химического анализа лаборатории по обслуживанию цеха №3А.

По результатам голосования сотрудников в социальной сети предприятия был также присуждён «Приз ученических симпатий». Наибольшее число голосов набрал Евгений Епишин.

Все участники конкурса получили памятные призы и подарки. Лучших наставников будут чествовать в конце мая на профессиональном празднике — Дне химика.

Наталья Протасова, начальник отдела профессиональной подготовки и развития персонала филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

— В филиале «Азот» успешно реализуется программа наставничества. Чётко выстроенная система передачи знаний начинающим от более опытных сотрудников позволяет обеспечить преемственность кадров. Кроме того, благодаря поддержке наставников значительно сокращается срок адаптации новых сотрудников.

Реклама. филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ». erid: x5b4qZiajkLX6CV57V9oRik7NTVSgKoJovYZFsWs6gVwWZwYdpEUWLefEsDWmz

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.