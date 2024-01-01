Зарина Ситдикова В Прикамье по требованию прокуратуры уволен замглавы Кочёвского округа Лишить должности чиновника постановил суд Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

regnum.ru

В Пермском крае прокуратура добилась увольнения первого заместителя главы администрации Кочёвского муниципального округа. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства в регионе.

По данным прокуратуры, лишившийся должности сотрудник в 2021-2022 гг. передал подряд на содержание дома для детей-сирот своему родственнику. Эта же бригада построила в рамках проекта инициативного бюджетирования спортивный объект. В том и другом случае экс-чиновник принял работы в полном объёме без предоставления соответствующей документации. При этом информацию о возникновении конфликта интересов в связи с родственными связями в подрядной организации бывший замглавы округа в уполномоченные органы не передал.

Об этом в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции и соблюдения закупочных процедур узнали сотрудники прокуратуры. У главы Кочёвского округа потребовали уволить чиновника в связи с утратой доверия. Однако руководитель администрации муниципального образования этого не сделал, после чего надзорным органом было подано заявление в Кочёвский районный суд.

В ходе процесса требования прокурора были удовлетворены в полном объёме. В апелляция ответчику было отказано. Решение суда вступило в законную силу.

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