США ввели санкции против IT-компании с офисом в Перми Она разрабатывает системы интеллектуального видеонаблюдения Поделиться Твитнуть

фото с сайта компании "Випакс"

На сайте минфина США появилась информация о расширении санкционного списка российских физических и юридических лиц. В нём оказалась IT-компания «Випакс+». Юридически организация зарегистрирована в Москве, но её обособленное подразделение работает в Перми. В сообщении сказано, что данная компания вносится в список за деятельность, которая поддерживает российский военно-промышленный комплекс.

На сайте «Випакс» сказано, что компания является разработчиком и производителем систем интеллектуального видеонаблюдения, включающих в себя видеосерверы, модули видеоаналитики, в том числе работающие на нейросетях, IP-камеры со встроенным ПО «Сокол».

Пермский офис компании "Випакс" находится на ул. Краснова / фото с сайта компании

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», ООО «Випакс +» было учреждено в Перми в 2002 году, и только в январе 2023-го сменило адрес регистрации на Москву. Владельцами «Випакс +» являются уроженцы Перми Сергей Клешнин и Вячеслав Исупов.

Всего в санкционном списке США на 1 мая 2024 года — порядка 20 прикамских компаний («ОДК-СТАР», «Машиностроитель», «Редуктор-ПМ», «ПНИТИ», «ПРОМОЙЛ», «Пермский пороховой завод» и др.), а также девять чиновников, политических деятелей и предпринимателей из Прикамья, включая губернатора Дмитрия Махонина.

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