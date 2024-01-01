Май в Перми начнётся с сильного дождя Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ночь на 1 мая в Перми ожидается облачная погода с сильным дождём, южным ветром до 9 м/с и температурой воздуха всего +3…+5°С. Об этом сообщили в ЕДДС города.

Днём в краевом центре облаков станет меньше, не исключены прояснения, возможен кратковременный дождь. Ветер станет северным до 8-13 м/с. Температура воздуха +8…+10°С.

В Пермском крае 1 мая также вероятны сильные дожди, а утром местами будет туман.

Жителям Прикамья в связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендовано не находиться рядом с деревьями, линиями электропередачи и неустойчивыми конструкциями, стараться не парковать транспорт рядом с ними. Водителям предписано соблюдать скоростной режим и дистанцию, воздержаться от резких манёвров и торможений. При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы и строго выполнять требования пожарной безопасности.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «112».

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