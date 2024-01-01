До 10 мая в Пермском крае ввели особый противопожарный режим Поделиться Твитнуть

ВКонтакте

С 30 апреля по 10 мая в Пермском крае вводится особый противопожарный режим. Он налагает на жителей, предприятия и органы власти дополнительные запреты и обязанности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В частности, гражданам в этот период запрещают посещать леса, временно приостанавливается использование мангалов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня, устанавливается запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы на придомовых территориях частных домов, садоводческих и огороднических товариществ и пр.

Постановлением правительства Пермского края от 22.03.2023 № 195-П в регионе в 2024 году предусмотрены два периода особого противопожарного режима: с 30 апреля по 10 мая на территории всего Пермского края и с 27 мая по 10 июня на территории 14 муниципальных образований: Березниковского, Горнозаводского, Кизеловского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского городских округов и Александровского, Гайнского, Губахинского, Кочёвского, Косинского, Кудымкарского, Юрлинского и Юсьвинского муниципальных округов.

Нарушение требований пожарной безопасности, совершённое в условиях особого противопожарного режима, влечёт наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб., на должностных лиц - от 15 до 30 тыс. руб., на юридических лиц - от 200 до 400 тыс. руб.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.