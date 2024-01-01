За сутки в Пермском крае утонули два человека Поделиться Твитнуть

фото: Лесопожарный центр

Архив ИД «Компаньон»

На водных объектах Пермского края 29 апреля было зарегистрировано два происшествия с гибелью людей, об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Прикамья.

Так, в реке Косьве возле д. Мочелята Добрянского городского округа утонул рыбак, который выпал из лодки. Его тело извлекли из воды очевидцы. Ещё одно происшествие случилось на Вишере в районе п. Берёзовая Старица Красновишерского городского округа — там было обнаружено тело мужчины. Обстоятельство его гибели не приводятся. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по этим инцидентам.

В министерстве территориальной безопасности призвали жителей строго соблюдать правила поведения на водных объектах и при эксплуатации плавсредств, нарушение которых может привести к травмам и гибели. Также опасно оставлять у воды детей без присмотра.

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