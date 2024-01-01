В старинном особняке Прикамья в объектив камеры попал «призрак» Поделиться Твитнуть

В один из пермских пабликов житель Прикамья прислал видео с камеры наблюдения, на котором якобы запечатлены «паранормальные явления» в одном из старых особняков Чердыни. Автор написал, что в доме когда-то жили богатые купцы, которых приговорили к смертной казни, потому что они препятствовали экспроприации. На публикацию обратила внимание ВЕТТА.

На видео различимы несколько движущихся светящихся пятен, которые будто слоняются по комнатам.

Изучившие файл пользователи соцсети предложили несколько рациональных объяснений увиденному.

Кто-то предположил, что видео постановочное и, возможно, сидящий на шкафу человек бросает вещи под объектив камеры. Кто-то принял светящиеся пятна за блики проезжающих под окнами машин или пыль. Большинство же пришли к мнению, что перед камерой, скорее всего, плетёт патину паук.

Но были и комментарии, в которых не исключилось, что на камеру действительно попал полтергейст. Люди отметили, что паранормальные явления на севере Прикамья не редкость.

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