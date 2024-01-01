Спрос на новостройки в Перми упал на 15% Цены выросли на 19% Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Спрос на рынке первичной недвижимости в Перми по итогам первого квартала снизился на 14,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ВЕТТА, ссылаясь на данные аналитического сервиса «Объектив.РФ».

Всего за январь-март 2024 года было заключено 1392 сделки с общим объёмом 68,4 тыс. кв. м. Для сравнения: в первом квартале прошлого года было совершено 1599 сделок, общий объём которых составил 81,2 тыс. кв. м.

Цены на новостройки в краевом центре продолжили рост. В марте средняя стоимость «квадрата» достигла 137,8 тыс. руб., что на 26,7% больше, чем в марте 2023 года. Средняя стоимость квартиры увеличилась за год на 19,2%, составив 6,76 млн руб.

Наибольшим спросом пользуются квартиры площадью 30-40 кв. м, на долю которых приходится 24,7% общего объёма сделок.

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