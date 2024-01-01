Пермская прокуратура запретила в России сайты, продающие рамки-перевёртыши для авто Поделиться Твитнуть

Суд Индустриального района Перми признал запрещённой к распространению на территории РФ информации о продаже рамок-перевёртышей и откидных рамок для регистрационных номерных знаков автомобилей. Как считают в пермской прокуратуре, эти конструкции используются водителями для ухода от ответственности в случае совершения различных противоправных действий.

Сайты, рекламирующие и продающие подобные рамки, надзорный орган обнаружил в ходе мониторинга Интернета и обратился с административным иском в суд.

В соответствии с нормами ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О безопасности дорожного движения», а также Кодекса об административных правонарушениях РФ, суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме.

«Прокуратура контролирует фактическое исполнение решения уполномоченным органом», — говорится в пресс-релизе Прокуратуры Пермского края.





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